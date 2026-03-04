Polizei Bielefeld

POL-BI: Zum dritten Mal ohne Führerschein erwischt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- Polizisten stoppten am Dienstag, 03.03.2026, zum dritten Mal einen PKW-Fahrer, der ohne Führerschein unterwegs war.

Um 11:35 Uhr hielt ein Kradfahrer des Verkehrsdienstes einen 54-jährigen Bielefelder auf der Otto-Brenner-Straße an. Dem Polizisten war aufgefallen, dass der Toyota Aygo-Fahrer während der Fahrt mit dem Handy in der Hand telefonierte.

Bei der Kontrolle ergab eine Überprüfung, dass der Aygo-Fahrer bereits im Dezember 2025 sowie am Vortag (Montag) durch Beamte der Bielefelder Polizei kontrolliert worden war. Ihm war jeweils die Weiterfahrt untersagt sowie ein Strafverfahren eingeleitet worden, da er seit 2019 nicht mehr im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Diese war ihm 2019 entzogen und keine neue erteilt worden. Nach Rücksprache mit der Staatsanwaltschaft wurde der PKW sichergestellt und durch ein Abschleppunternehmen abtransportiert.

