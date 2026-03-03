Polizei Bielefeld

POL-BI: Beeinträchtigungen im Berufsverkehr durch Verkehrsunfall

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Schildesche- Nach einem Unfall mit einer beschädigten Ampel kam es in den frühen Morgenstunden des Dienstags, 03.03.2026, auf der Beckhausstraße zu Behinderungen des Berufsverkehrs.

Ein 27-jähriger Bielefelder befuhr gegen 05:05 Uhr mit seinem Ford Fiesta die Beckhausstraße von der Westerfeldstraße kommend in Richtung Innenstadt. In Höhe der Deciusstraße kam er aufgrund eines Sekundenschlafs nach rechts von der Fahrbahn ab, stieß gegen den Bordstein sowie frontal gegen einen Ampelmast. Der PKW kam erst nach einigen Metern zum Stehen. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ampelmast aus der Verankerung gerissen und kam quer über den Bahnschienen zum Liegen. Der 27-Jährige erlitt leichte Verletzungen und wurde zur ambulanten Behandlung mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht.

Während der Unfallaufnahme musste die Beckhausstraße sowie die Einmündung zur Deciusstraße bis 05:50 Uhr gesperrt werden. Der Ampelmast musste geborgen werden. Der entstandene Sachschaden wird auf circa 15000 Euro geschätzt. Ein Abschleppunternehmen transportierte den nicht mehr fahrbereiten Ford ab. Gegen den 27-Jährigen wurde ein Strafverfahren eingeleitet und sein Führerschein sichergestellt.

