Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbruch in Imbiss

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Mitte- In den frühen Morgenstunden des Samstags, 28.02.2026, erbeutete ein Einbrecher aus einem Geschäft eine geringe Menge Geld.

Ein Täter brach gewaltsam gegen 04:25 Uhr in einen Imbiss an der Ziegelstraße Ecke Petristraße ein. Er durchsuchte die Räumlichkeiten und entkam mit etwas Geld in unbekannte Richtung.

Der Täter soll mit einer schwarzen Daunenjacke mit rotem Emblem auf der linken Brust, einem weißen Shirt, einer schwarzen Hose sowie weiß-grauen Adidas Campus Schuhen bekleidet gewesen sein. Er trug während der Tat die Kapuze über den Kopf gezogen.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell