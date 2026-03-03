Polizei Bielefeld

POL-BI: 10 bis 15 Modelleisenbahnen gestohlen

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Hillegossen- Zwischen Freitagnachmittag und Samstagmittag, 28.02.2026, stahl ein Unbekannter aus einem Keller zahlreiche Modelleisenbahnen.

Ein Bielefelder bemerkte Samstagmittag, dass in seinen Kellerraum in einem Mehrfamilienhaus an der Straße Auf dem Busch eingebrochen worden war. Er stellte fest, dass 10 bis 15 Modelleisenbahnen im Wert von mehreren tausend Euro von dem oder den Tätern entwendet worden waren. Wie diese in das Mehrfamilienhaus gelangten, ist derzeit noch unklar. Der Tatzeitraum liegt zwischen 15:00 Uhr am Freitag und 13:55 Uhr am Samstag.

Zeugenhinweise nimmt das Kriminalkommissariat 13 unter 0521-545-0 entgegen.

