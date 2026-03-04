PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stiehlt leeren Tresor

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 02.03.2026, brach ein Unbekannter in ein Restaurant an der Apfelstraße, in Höhe Jöllenbecker Straße, ein.

Zwischen 03:15 Uhr und 03:45 Uhr gelangte der Täter über ein Fenster in das Restaurant. Im Gebäude suchte er nach Wertsachen und entwendete schließlich einen verschlossenen, aber leeren Tresor.

Nach den ersten Erkenntnissen transportierte der Täter den Tresor mit einem Einkaufswagen vom Tatort.

Der Einbrecher ist männlich und soll zwischen 160 bis 170 cm groß sein. Er trug eine helle Schirmmütze, eine dunkle Jacke, eine helle Hose und dunkle Schuhe.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Bielefeld
Leitungsstab/ Presse- und Öffentlichkeitsarbeit
Kurt-Schumacher-Straße 46
33615 Bielefeld

Sonja Rehmert (SR), Tel. 0521/545-3020
Katja Küster (KK), Tel. 0521/545-3195
Sarah Siedschlag (SI), Tel. 0521/545-3021
Michael Kötter (MK), Tel. 0521/545-3022
Hella Christoph (HC), Tel. 0521/545-3023
Fabian Rickel (FR), Tel. 0521/545-3024
Caroline Steffen (CS), Tel. 0521/545-3026
Lukas Reker (LR), Tel. 0521/545-3222

E-Mail: pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de
https://bielefeld.polizei.nrw/

Außerhalb der Bürodienstzeit: Leitstelle, Tel. 0521/545-0

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell

