Polizei Bielefeld

POL-BI: Einbrecher stiehlt leeren Tresor

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - In der Nacht von Sonntag auf Montag, 02.03.2026, brach ein Unbekannter in ein Restaurant an der Apfelstraße, in Höhe Jöllenbecker Straße, ein.

Zwischen 03:15 Uhr und 03:45 Uhr gelangte der Täter über ein Fenster in das Restaurant. Im Gebäude suchte er nach Wertsachen und entwendete schließlich einen verschlossenen, aber leeren Tresor.

Nach den ersten Erkenntnissen transportierte der Täter den Tresor mit einem Einkaufswagen vom Tatort.

Der Einbrecher ist männlich und soll zwischen 160 bis 170 cm groß sein. Er trug eine helle Schirmmütze, eine dunkle Jacke, eine helle Hose und dunkle Schuhe.

Zeugen melden sich bitte mit Hinweisen zum Einbruch oder zu tatverdächtigen Personen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

