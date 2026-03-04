Polizei Bielefeld

POL-BI: Jugendlicher flüchtet nach Unfall

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Schildesche - Am Freitag, 27.02.2026, erlitt ein Radfahrer auf der Beckhausstraße schwere Verletzungen, als er mit einem Fußgänger zusammenstieß. Der Unbekannte ergriff die Flucht.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand befuhr ein 49-jähriger Radfahrer aus Bielefeld die Beckhausstraße gegen 14:15 Uhr in Richtung Westerfeldstraße. In Höhe der Straße Am Vorwerk überquerte ein unbekannter Jugendlicher die Fahrbahn. Dabei stoppte er kurz auf der Mitte der Fahrbahn, blickte in Richtung des Radfahrers und lief weiter, kurz bevor der Radfahrer auf seiner Höhe war.

Der 49-Jährige konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen oder ausweichen und stieß mit dem Jugendlichen zusammen. Dadurch stürzte der Radfahrer und erlitt schwere Verletzungen. Der unbekannte Jugendliche entschuldigte sich mehrfach und lief dann davon. Er soll 15 bis 17 Jahre alt, etwa 175 cm groß und schlank sein.

Zeugen des Unfalls und der Jugendliche melden sich bitte beim Verkehrskommissariat 1 unter der 0521/545-0.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell