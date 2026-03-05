Polizei Bielefeld

POL-BI: Markus Altemeier ist der neue Bezirksdienstbeamte in Sennestadt

Bielefeld (ots)

HC/ Bielefeld- Sennestadt- Seit dem 01.11.2025 ist Polizeihauptkommissar Markus Altemeier nun schon als Bezirksdienstbeamter im Bielefelder Süden unterwegs. Er hat die Stelle von Günter Vullhorst übernommen, der sich in den Ruhestand verabschiedet hat.

PHK Markus Altemeier legt auf die morgendliche Schulwegsicherung ein besonderes Augenmerk. "Es kamen bisher nur positive Rückmeldungen von der Lehrer- und Elternschaft. Das Feedback der Bürger, und die damit verbundene Wertschätzung an meine polizeiliche Arbeit, sind mir dabei überaus wichtig und motivierend. Ich freue mich als polizeilicher Ansprechpartner für die Bürgern von Sennestadt da zu sein. Die zweimal in der Woche angebotenen Sprechstunden zeigen, wie wichtig dies ist, da diese Zeiten immer gut besucht sind. Diesem bürgernahen Standort kommt somit eine besondere Bedeutung zu.

Die hier vorhandene kulturelle Vielfalt stellt an mich eine spezielle Herausforderung, der ich mich gerne stellen werde." Markus Altemeier begann seine Ausbildung 1992 bei der Polizei in Wuppertal. Nach Stippvisiten am Flughafen Köln/ Bonn und dem Verkehrsdienst in Gütersloh versah er 21 Jahre Dienst bei der Polizeiwache Schloß Holte-Stukenbrock. Es schlossen sich fünf Jahre bei der Autobahnpolizeiwache Schloß Holte-Stukenbrock und zwei Jahre als Kradfahrer beim Verkehrsdienst an, bis er nun als Bezirksdienstbeamter in Sennestadt angekommen ist.

Der 53-Jährige ist leidenschaftlicher Motorradfahrer und aktiver Snowboarder, Radfahrer, Wanderer sowie Jogger und spielt im Verein Fußball.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell