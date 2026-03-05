PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizei Bielefeld

POL-BI: Betrunkenes Trio greift Busfahrer an

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Sennestadt - Am Mittwochabend, 04.03.2026, verwies ein Busfahrer eine randalierende Gruppe des Busses. Drei Männer griffen den Busfahrer an und verletzten ihn leicht.

Gegen 21:20 Uhr stiegt eine Gruppe von vier bis sechs Männern an der Haltestelle Brackweder Kirche in den Bus der Linie 135 ein. Dort randalierten die betrunkenen Männer, sodass der Busfahrer sie an der Haltestelle Jadeweg des Busses verwies. Ein Teil der Gruppe verließ den Bus, der andere Teil der Gruppe schlug und trat den Busfahrer auf dem Weg nach draußen. Dadurch erlitt er leichte Verletzungen.

Nachdem er die Männer aus dem Bus drängen konnte, schlugen und traten sie gegen die verriegelte Tür, versuchten sie von außen aufzudrücken und beleidigten den Busfahrer. Die alarmierte Polizei konnte die Männer im Nahbereich antreffen und kontrollieren. Ein Atemalkoholtest verlief bei allen positiv.

Ein 62-Jähriger, ein 35-Jähriger sowie ein 37-Jähriger, alle aus Bielefeld, müssen sich nun für die gefährliche Körperverletzung verantworten.

Original-Content von: Polizei Bielefeld

