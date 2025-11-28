PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Reminder: Landespolizeiorchester spielt in der Basilika - Seligenstadt

  • Bild-Infos
  • Download

Seligenstadt (ots)

In eigener Sache:

(kk) Das Landespolizeiorchester Hessen spielt in der Basilika zu Seligenstadt und wird den vorweihnachtlichen Ökumenischen Gottesdienst des Polizeipräsidiums Südosthessen untermalen.

Das Polizeipräsidium lädt gemeinsam mit der Evangelischen und Katholischen Polizeiseelsorge am Samstag, 6. Dezember, um 15.30 Uhr, zum ökumenischen Gottesdienst unter dem Motto

Lichtblicke

ein.

Der ökumenische Gottesdienst ist offen für alle Bürgerinnen und Bürger. Er ist eine Einladung, inmitten der Herausforderungen des Alltags Ruhe zu finden, Gemeinschaft zu erleben und für einen Moment dem vorweihnachtlichen Stress zu entfliehen.

Hinweis: Diese Pressemeldung ist ein Plakat beigefügt.

Offenbach,28.11.2025, Pressestelle, Kirsten Krüger

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell

