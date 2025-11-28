Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: 20.000 Euro weg: Erneuter Betrug durch falsche Bankmitarbeiter

Gründau (ots)

(lei) Betrüger, die sich Bankmitarbeiter ausgeben, treiben in jüngster Vergangenheit vermehrt ihr Unwesen, um Menschen um ihr Erspartes zu bringen. Erst vor wenigen Tagen wurden eine Frau in Schöneck und ein Mann in Freigericht auf perfide Weise geprellt (wir berichteten: https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6166967 - Meldung Nr. 5).

Nun verlor auch ein Mann aus Gründau am Donnerstag viel Geld, weil Gauner ihm eine dreiste Lügengeschichte auftischten - auch dort waren Kriminelle mit ähnlichen Maschen Ende September bereits zweimal erfolgreich (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/43561/6126928).

Im aktuellen Fall von gestern erhielt der Geschädigte einen Anruf eines angeblichen Mitarbeiters der Postbank. Dem Geschädigten wurde erklärt, dass einige Kontobewegungen nicht buchbar sind und dies nun mit seiner Hilfe überprüft werden müsse. Der Mann übermittelte demnach seine Onlinebanking-Zugangsdaten an den angeblichen Mitarbeiter. Anschließend stellte der Angerufene fest, dass von seinem Konto Zahlungen in Höhe von insgesamt 20.000 Euro abgingen.

Daher raten die Beamten wiederholt, folgende Tipps zu beachten:

- Die Grundregel: Keine echte Bank fordert Kundinnen oder Kunden jemals am Telefon auf, Onlinebanking-Zugangsdaten oder auch PINs, TANs beziehungsweise Kartennummern herauszugeben. Betrüger tun das, um mit den erlangten Daten dann Geld zu transferieren. - Betrüger erzeugen künstliche Hektik ("sofort handeln!", "sonst droht Schaden!"). Legen Sie sofort auf, sobald Sie jemand unter Zeitdruck setzt. - Rufen Sie nie über die zurückliegende Nummer zurück - diese ist womöglich manipuliert (gespooft). Nutzen Sie selbst recherchierte Telefonnummern (z. B. Kontoauszüge, Website, Bankkarte), aber nicht die Nummer aus dem Anruf. Lassen Sie sich bei der echten Bank bestätigen, ob wirklich ein Problem vorliegt. - Keine Push-TANs oder Freigaben ohne eigene Aktion! Wenn eine TAN erscheint: Prüfen Sie immer: Habe ich gerade etwas ausgelöst? Wenn nein: sofort abbrechen, Bank informieren, Karte sperren (Rufnummer: 116 116), ggf. Online-Banking-Passwörter ändern. - Bei Aufforderungen zu Überweisungen auf angeblich sichere Konten können Sie von Betrug ausgehen. - Angehörige sensibilisieren: Gerade ältere Menschen sind häufig betroffen. Sprechen Sie mit Eltern/Großeltern über diese Masche. Sie können etwa eine "Familienregel" vereinbaren: Bei Bankproblem-Anrufen stets zuerst mit einem Angehörigen sprechen. - Verdächtige Anrufe melden: Bei Ihrer Bank und bei der Polizei (Notruf: 110).

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell