Polizeipräsidium Südosthessen

POL-OF: Blitzermeldung

Südosthessen (ots)

Geschwindigkeitskontrollstellen für die 49. Kalenderwoche 2025

(mw) Die Beamtinnen und Beamten der Verkehrsdirektion kontrollieren in der nächsten Woche die Einhaltung der Tempolimits unter anderem an Unfallschwerpunkten.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmern, dass sie ihr Ziel wohlbehalten erreichen.

Geplant sind Messungen im Bereich folgender Örtlichkeiten:

- 01.12.2025:

Neuberg, L 3445 in Fahrtrichtung Ravolzhausen (Unfallschwerpunkt);

- 02.12.2025:

Mainflingen, L 2310 in Fahrtrichtung Stockstadt (schutzwürdige Zone, unübersichtlicher Straßenverlauf);

- 03.12.2025:

Niedermittlau, K 903 in Fahrtrichtung Rothenbergen (schutzwürdige Zone, unübersichtliche Zu- und Abfahrten);

- 04.12.2025:

Egelsbach, Hans-Fleißner-Straße Höhe Einfahrt Flughafenparkplatz (unübersichtliche Einmündungen);

- 05.12.2025:

Bruchköbel, L 3347 Höhe Bahnüberführung (schutzwürdige Zone, kreuzender Fahrradweg);

- 06.12. und 07.12.2025:

Hanau, Maintaler Straße in Fahrtrichtung Dörnigheim (Unfallschwerpunkt).

Offenbach, 28.11.2025, Pressestelle, Merlin Winges

Original-Content von: Polizeipräsidium Südosthessen, übermittelt durch news aktuell