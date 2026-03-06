Polizei Bielefeld

POL-BI: Einladung des Polizeipräsidiums Bielefeld zur Pressekonferenz "Jahresbilanz Verkehr 2025"

Bielefeld (ots)

SR/Bielefeld/BAB - Die Pressekonferenz der Polizei Bielefeld zur Verkehrsunfallentwicklung 2025 findet am Mittwoch, 11. März 2026, um 13.00 Uhr, im Polizeipräsidium, Kurt-Schumacher-Straße 46, 33615 Bielefeld, statt.

Als Gesprächspartner stehen Ihnen der stv. Behördenleiter, Leitender Kriminaldirektor Wolfgang Niewald, und der Leiter der Direktion Verkehr, Leitender Polizeidirektor Mathias Schmidt, zur Verfügung.

In der Pressekonferenz möchten wir alle interessierten Redaktionen über die Verkehrsunfallentwicklung des vergangenen Jahres für den Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Bielefeld (Stadtgebiet und Autobahnen) informieren.

Medienschaffende, die teilnehmen möchten, bitten wir um Anmeldung bei der Presse- und Öffentlichkeitsarbeit per E-Mail unter pressestelle.bielefeld@polizei.nrw.de oder telefonisch unter Tel. 0521/545-3020. Eine Zusammenfassung der Daten und Zahlen erhalten teilnehmende Medienschaffende in der Veranstaltung als Handout.

Original-Content von: Polizei Bielefeld, übermittelt durch news aktuell