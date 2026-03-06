Polizei Bielefeld

POL-BI: Motorräder und Werkzeug gestohlen

Bielefeld (ots)

FR / Bielefeld / Ubbedissen - In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag, 05.03.2026, brachen Unbekannte auf einem Hof an der Detmolder Straße, in Höhe Bollstraße, ein. Die Täter entkamen mit ihrer Beute.

Nach dem aktuellen Kenntnisstand brachen die Unbekannten zwischen 22:30 Uhr am Mittwoch, 04.03.2026, und 07:00 Uhr am Donnerstag, 05.03.2026, in Lagerräume auf einem Hof ein. Dort entwendeten sie zehn Motorsägen, eine Akkuflex, einen Akkubohrer, einen Akkuschrauber und zwei Motorräder.

Bei den Fahrzeugen handelt es sich um ein Motorrad der Marke TRS Motorcycles und vom Typ One RR 2024. Es ist mehrfarbig lackiert. Zudem wurde ein Oset-Motorrad vom Typ 24r gestohlen. Es war ebenfalls mehrfarbig lackiert.

Zeugen Melden sich bitte mit Hinweisen zur Tat, zu tatverdächtigen Personen oder zu verdächtigen Fahrzeugen beim Kriminalkommissariat 13 unter der 0521/545-0.

