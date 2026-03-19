Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim: Unbekannter Fahrer drängt anderes Auto von der Straße und fährt davon - Wer hat etwas gesehen?

Am Mittwochnachmittag ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der Bundesstraße 290 bei Bad Mergentheim. Eine 59-jährige Opel-Lenkerin fuhr gegen 15:30 Uhr aus Richtung Bad Mergentheim nach Herbsthausen, als ein vor ihr fahrender Audi auf Höhe des Bad Mergentheimer Wildparks zum Überholen eines Lkws ansetzte. Aufgrund des Gegenverkehrs musste der Audi-Fahrer den Überholvorgang jedoch abbrechen und habe daraufhin versucht, wieder nach rechts einzuscheren. Zu diesem Zeitpunkt befand sich die Opel-Fahrerin bereits auf Höhe des Audis. Zum Kontakt zwischen den beiden Fahrzeugen soll es nicht gekommen sein, jedoch wurde die Opel-Fahrerin durch das Einscheren des Audis von der Fahrbahn abgedrängt. Der Opel geriet zunächst in den Grünstreifen und in eine Entwässerungsrinne am Straßenrand. Anschließend wurde der Pkw wieder auf die Fahrbahn abgeleitet. Dort kam er dann zum Stehen. An dem Pkw entstand ein Totalschaden in Höhe von ca. 10.000 Euro. Der Audi sei im Anschluss an den Vorfall weiter hinter dem Lkw hergefahren und entfernte sich somit unerlaubt von der Unfallörtlichkeit.

Das Polizeirevier Bad Mergentheim bittet Zeugen, die Angaben zum Geschehen und dem Verursacherfahrzeug oder dessen Fahrer machen können, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

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