Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt - und Landkreis Heilbronn: Einbruch und Verkehrsunfall

SStadt - und Landkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Unbekannte verschafften sich in der Nacht auf Dienstag Zugang zu einem Wohnhaus in Heilbronn-Neckargartach. Zwischen 22 Uhr am Montagabend und 6 Uhr am folgenden Morgen verschafften sich der oder die Einbrecher unberechtigt Zugang zu dem Wohngebäude in der Marienburger Straße und entwendeten eine geringe Menge Bargeld, einen Schulranzen sowie eine Kreditkarte. Zeugen, die im Tatzeitraum rund um die Marienburger Straße verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Untereisesheim: Unfall mit vier beteiligten Fahrzeugen

Am Montagnachmittag kam es in Untereisesheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem drei Personen verletzt wurden. Ein 39-Jähriger fuhr gegen 16 Uhr mit seinem Mercedes Sprinter auf der Hauptstraße in Richtung Bad Wimpfen. Zwischen der dortigen Bushaltestelle und dem nachfolgenden Kreisverkehr, fiel der Mann ersten Erkenntnissen nach in Sekundenschlaf und geriet daraufhin mit seinem Fahrzeug auf die Gegenfahrbahn. Hier streifte der Sprinter zunächst einen entgegenkommenden Ford Transit und kollidierte dann mit dem dahinter folgenden Seat Ateca einer 62-Jährigen und einem weiteren Seat Ateca eines 56-Jährigen. Der Sprinter-Fahrer und die beiden Seat-Lenker wurden bei dem Unfall leicht verletzt und von Rettungskräften in Krankenhäuser gebracht. Der Sprinter und die beiden Atecas waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Schäden an allen vier Fahrzeugen belaufen sich ersten Schätzungen nach auf rund 47.000 Euro. Die Hauptstraße blieb während der Unfallaufnahme und der Bergungsarbeiten bis etwa 17:30 Uhr vollgesperrt.

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