Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Geparktes Fahrzeug beschädigt und abgehauen - Zeugenaufruf

In der Öhringer Straße "An der Lehmgrube" wurde am Montag ein geparktes Auto beschädigt. Der VW Polo stand zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios, als ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an dem Wagen hängenblieb und dadurch Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursachte. Anstatt den Unfall dem Besitzer oder der Polizei zu melden, fuhr die unbekannte Person einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

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