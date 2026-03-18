PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfallflucht

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Geparktes Fahrzeug beschädigt und abgehauen - Zeugenaufruf

In der Öhringer Straße "An der Lehmgrube" wurde am Montag ein geparktes Auto beschädigt. Der VW Polo stand zwischen 19 Uhr und 21 Uhr auf dem Parkplatz eines Fitnessstudios, als ein unbekannter Verkehrsteilnehmer an dem Wagen hängenblieb und dadurch Sachschaden in Höhe von rund 1.500 Euro verursachte. Anstatt den Unfall dem Besitzer oder der Polizei zu melden, fuhr die unbekannte Person einfach davon. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Öhringen unter der Telefonnummer 07941 9300 entgegen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Heilbronn mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Heilbronn
Alle Meldungen Alle
  • 18.03.2026 – 08:58

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Lauda-Königshofen: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen Am Dienstagabend ereignete sich bei Lauda-Königshofen ein Auffahrunfall mit drei Pkws. Die drei Fahrzeugführer waren gegen 20:30 Uhr auf der Bundesstraße 292 von Königshofen in Richtung Sachsenflur unterwegs, als die vorausfahrende 19-jährige VW-Lenkerin abbremsen musste, da vor ihr auf der Fahrbahn Wildwechsel stattfand. Der an ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 10:12

    POL-HN: Stadt - und Landkreis Heilbronn: Einbruch und Unfall unter Alkoholeinfluss

    Heilbronn (ots) - Bad Rappenau: Über Terrassentür eingebrochen Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend Zutritt zu einem Haus in Bad Rappenau. Zwischen 15 Uhr und 18.45 Uhr des Folgetages hebelten die Täter eine Terrassentür in der Friedrichstraße auf und durchsuchten das Gebäude. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und Parfüm. Die ...

    mehr
  • 17.03.2026 – 09:38

    POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugenaufruf nach zahlreichen Sachbeschädigungen durch Graffiti

    Main-Tauber-Kreis (ots) - Main-Tauber-Kreis: Zeugenaufruf nach zahlreichen Sachbeschädigungen durch Graffiti Bad Mergentheim: Schmierfink treibt sein Unwesen - Wer hat etwas gesehen? Vor Montagmorgen waren bislang unbekannter Sprayer in Bad Mergentheim und dem Ortsteil Taufstein unterwegs. Zwischen 7 Uhr und 7:30 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Bad Mergentheim ...

    mehr
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren