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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt - und Landkreis Heilbronn: Einbruch und Unfall unter Alkoholeinfluss

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Über Terrassentür eingebrochen

Unbekannte verschafften sich zwischen Sonntagnachmittag und Montagabend Zutritt zu einem Haus in Bad Rappenau. Zwischen 15 Uhr und 18.45 Uhr des Folgetages hebelten die Täter eine Terrassentür in der Friedrichstraße auf und durchsuchten das Gebäude. Sie entwendeten Bargeld, Schmuck und Parfüm. Die Polizei Eppingen sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Heilbronn: Unfall und Fahrauffälligkeiten durch Alkohol

Über 2.000 Euro Schaden verursachte ein 61-jähriger Mazda-Lenker am Montag in Heilbronn. Der Mann streifte mit seinem Pkw ein geparktes Fahrzeug in der Oststraße auf Höhe der Südstraße. Ein Anrufer teilte außerdem mit, dass der Mazda-Fahrer in Schlangenlinien und über eine rote Ampel gefahren sei. Während der Kontrolle konnte bei dem 61-Jährigen Alkoholgeruch durch die Beamten wahrgenommen werden. Daher wurde ein Atemalkoholtest durchgeführt. Dieser ergab einen Wert von mehr als 2,5 Promille. Aufgrund seiner Alkoholbeeinflussung wurde der Mann zur Blutentnahme gebracht und muss nun mit einer Anzeige und Konsequenzen für seine Fahrerlaubnis rechnen.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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