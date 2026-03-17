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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Zeugenaufruf nach Unfallflucht

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Osterburken: Fahrzeug prallt gegen Leitplanke - Zeugen gesucht

Auf der Landesstraße 519 bei Osterburken kam es zu einem Verkehrsunfall nach dem die Polizei nach Zeugen sucht. Gegen 11 Uhr am Montagvormittag entdeckten Zeugen, dass auf der L519 zwischen Zimmern und Adelsheim die Leitplanke bei einem Unfall beschädigt wurde, der Verursacher aber nicht mehr vor Ort war. Der unbekannte Verkehrsteilnehmer war auf der Landesstraße von Zimmern in Richtung Adelsheim unterwegs, als er aus unbekannten Gründen nach rechts von der Fahrbahn abkam und an der Leitplanke entlangschrammte. Dabei wurden 20 Leitplankenelemente beschädigt. Der Schaden wird ersten Schätzungen nach mit rund 8.000 Euro beziffert. Aufgrund der Beschädigungen wird davon ausgegangen, dass es sich beim Fahrzeug des Verursachers um einen Lkw gehandelt haben muss. Da der unbekannte Fahrzeuglenker den Unfall nicht meldete, werden nun Zeugen gesucht, die Angaben darüber machen können wer den Unfall verursachte. Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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