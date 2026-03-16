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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Einbruch und tätliche Auseinandersetzung

Main-Tauber-Kreis (ots)

Assamstadt: Mehrere hochwertige E-Bikes entwendet - Zeugen gesucht

In der Nacht von Samstag auf Sonntag wurden in Assamstadt mehrere hochwertige E-Bikes aus dem Gebäude eines Fahrradhändlers entwendet. Die Täter verschafften sich gewaltsam Zutritt zu dem Geschäft in der Industriestraße und entwendeten anschließend etwa 15 hochwertige E-Bikes. Die Polizei Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise. Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben oder Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Lauda-Königshofen: Mann bei Auseinandersetzung mit Messer verletzt

Zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen drei Männern kam es am Samstagabend in Königshofen. Nach ersten Erkenntnissen gerieten zwei 47-jährige Männer gegen 20.15 Uhr auf dem Gelände einer Tankstelle in der Antoniusstraße aus noch unbekannter Ursache in einen Streit mit einem 35-Jährigen. Hierbei soll es neben Faustschlägen auch zum Einsatz eines Messers durch den jüngeren Mann gekommen sein, wodurch einer der Älteren Schnittverletzungen am Arm erlitt. Der Mann wurde zur Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Das Messer konnte sichergestellt werden. Die Polizei Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: HEILBRONN.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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