Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfälle

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Autofahrer kommt von der Fahrbahn ab

In der Nähe von Künzelsau ereignete sich am frühen Sonntagmorgen ein Verkehrsunfall, bei dem ein VW-Fahrer von der Fahrbahn abkam. Der 27-Jährige und seine Beifahrerin waren gegen 4 Uhr auf der Bundesstraße 19 von Künzelsau in Richtung Belsenberg unterwegs, als der Pkw in einer Rechtskurve kurz nach der Einmündung zur Landesstraße 1045 in Richtung Ingelfingen von der Straße abkam. Im Zuge des Unfalls wurden Verkehrszeichen und Leitpfosten beschädigt. Außerdem riss die Ölwanne des VW Passat ein, sodass deren Inhalt teilweise auf der Grünfläche auslief, auf der der Pkw zum Stehen kam. Beide Insassen blieben unverletzt. Der entstandene Flurschaden und die Beschädigungen am Pkw werden in Summe auf etwa 6.000 Euro beziffert.

Bretzfeld: Pkw überschlägt sich - Fahrer leicht verletzt

Auf der Kreisstraße 2345 bei Bretzfeld überschlug sich am Samstagabend ein Auto. Ein 21-jähriger Golf-Lenker fuhr gegen 21:45 Uhr von Brettach nach Mainhardt, als er etwa auf halber Strecke in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und sich mit seinem Auto überschlug. Der Pkw kam auf dem Dach zum Liegen. Der junge Fahrer wurde bei dem Unfall leicht verletzt und konnte sich selbstständig aus dem Auto befreien. Der entstandene Sachschaden am Fahrzeug und der Flurschaden können bislang nicht eindeutig beziffert werden. Ein anschließend durchgeführter Drogenvortest bei dem Mann fiel hinsichtlich mehrerer Betäubungsmittelarten positiv aus, sodass eine Blutentnahme durchgeführt wurde. Der 21-Jährige muss nun mit dem Entzug der Fahrerlaubnis rechnen.

Bretzfeld: Unfall mit Leichtverletzten

Am Freitagmittag ereignete sich in Bretzfeld ein Verkehrsunfall mit zwei leichtverletzten Personen. Ein 45-Jähriger fuhr gegen 12:15 Uhr mit seinem BMW auf der Hermann-Wörner-Straße in Richtung Max-Planck-Straße, wo die Vorfahrtsregel "rechts vor links" gilt. Zeitgleich fuhr ein 23-jähriger mit seinem Fiat von der Max-Planck-Straße ebenfalls auf die Kreuzung zu, sodass er gemäß der Vorfahrtsregelung wartepflichtig war. Da er dennoch weiterfuhr, kam es im Kreuzungsbereich zur Kollision mit dem BMW. Beide Fahrer wurden beim Aufprall leicht verletzt und kamen in ein Krankenhaus. Die entstandenen Schäden an den Fahrzeugen liegen insgesamt bei etwa 7.000 Euro.

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