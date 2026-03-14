Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Samstag, den 14. März 2026, 97999 Igersheim - Sachbeschädigung an einem Personenkraftwagen - Zeugenaufruf

Main-Tauber-Kreis (ots)

Bereits am Freitag, den 13. März 2026, wurde ein geparkter Hyundai IX20 in Igersheim-Erlenbach erheblich beschädigt. Der oder die Täter gravierten hierbei zur Mittagszeit ein Herz in den Fahrzeuglack der Motorhaube des im Erlenbachwegs Ecke Clara-Schumann-Straße geparkten Fahrzeugs. Zusätzlich wurden weitere willkürliche Lackkratzer auf der gesamten Beifahrerseite des schwarzen Fahrzeugs verursacht. Der hierbei entstandene Sachschaden wird derzeit auf ungefähr 3.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen erfolgen durch das Polizeirevier Bad Mergentheim. Da die Tat zur Mittagszeit verübt wurde, kann nicht ausgeschlossen werden, dass der oder die Täter bei der Tatbegehung beobachtet wurden. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizei Bad Mergentheim unter 07931 54990 entgegen.

14.3.2026, Weber

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