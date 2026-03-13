Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn: Zeugenaufruf nach mehreren Diebstählen aus verschlossenen Pkw

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Diebstähle aus geparkten Autos

Im Laufe des Donnerstags wurden zwei Fälle von Diebstählen aus Pkws in Heilbronn gemeldet. Zwischen 10 Uhr und 13 Uhr wurde Bargeld von der Rückbank eines VW Caddy entwendet und wenig später aus dem Handschuhfach eines VW Touran. Beide Fahrzeuge waren auf dem Parkplatz eines Großhandels in der Austraße abgestellt, als der oder die bislang unbekannten Täter die Gelegenheit nutzten. Die Polizei Heilbronn hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet sowohl weitere Geschädigte als auch Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 zu melden.

