Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Landkreis Heilbronn/Ellhofen: Gebäudebrand

Heilbronn (ots)

Am Sonntagvormittag gegen 10.15 Uhr kam es aus bislang ungeklärter Ursache zu einem Gebäudebrand eines Einfamilienhauses in der Austraße in Ellhofen. Der allein lebende 72-jährige Bewohner konnte nach jetzigem Stand der Dinge unverletzt aus dem brennenden Haus gerettet werden. Der Bewohner ist Sportschütze und nach derzeitigem Ermittlungsstand legal im Besitz von Materialen zur Herstellung von Sportschützenmunition. Der Brand konnte durch die Feuerwehr gelöscht werden, so dass im Anschluss die Materialien umgesetzt werden konnten. Nach ersten Erkenntnissen besteht zwischen Brandursache und den gelagerten Materialien zur Herstellung der Sportschützenmunition keinerlei Zusammenhang. Am Gebäude entstand nach erster Einschätzung ein Schaden von ca. 350.000 Euro. Das Haus wurde durch den Brand unbewohnbar. Die Feuerwehren aus Eberstadt, Ellbachtal und Obersulm waren mit insgesamt 60 Kräften und 12 Fahrzeugen im Einsatz.

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