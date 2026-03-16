Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt - und Landkreis Heilbronn: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen, Unfälle, mehrere Transporter aufgebrochen

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Verbotenes Kraftfahrzeugrennen - Führerscheine und Smartphones beschlagnahmt

In der Nacht auf Samstag leisteten sich zwei junge Männer in Heilbronn ein verbotenes Kraftfahrzeugrennen. Gegen 0:30 Uhr war eine zivile Streife des Polizeireviers Heilbronn in der Mannheimer Straße unterwegs, als sie einen BMW und einen VW vor sich wahrnahmen. Die Fahrzeuge wurden von ihren Lenkern auffällig nebeneinander bewegt und abwechselnd immer wieder beschleunigt. Daher folgten die Beamten den Autos. An der Kreuzung der Mannheimer Straße mit der Schaeuffelenstraße und der Gerberstraße hielten die beiden Pkw an der roten Ampel an und ihre Fahrer unterhielten sich kurz über die geöffneten Fenster. Als die Ampel auf Grün umschaltete beschleunigten der 22-jährige VW-Fahrer und der 23-jährige BMW-Fahrer ihre Autos auf circa 85km/h bei erlaubten 40 km/h und bogen anschließend nach rechts auf die Allee ein. Auf Höhe eines Blitzers verzögerten beide und kamen an einer weiteren roten Ampel zum Stehen. Aufgrund von unbeteiligten Verkehrsteilnehmern mussten die Raser nach dem Umschalten der Ampel zunächst mit mäßiger Geschwindigkeit ihre Fahrt fortsetzen. Als der rechte Fahrstreifen frei wurde, beschleunigte der Jüngere stark, wechselte den Fahrstreifen nach rechts und überholte den BMW. Hierbei verlor er beinahe die Kontrolle über sein Fahrzeug. Anschließend scherte er zwischen zwei Unbeteiligten ein. Am Wollhaus wendeten beide Männer mit einem U-Turn, um wieder auf die Alle in Richtung Mannheimer Straße zu gelangen. Bei diesem Fahrmanöver drifteten beide Fahrzeuge, sodass die Reifen quietschten. An der nächsten roten Ampel wiederholten sie das Fahrmanöver von zuvor und beschleunigten nach dem Umschalten auf Grün ihre Pkws erneut auf circa 80 km/h. Auf Höhe der Kreuzung Allee/Karlstraße konnten beide Fahrzeugführer einer Kontrolle unterzogen werden. Die Führerscheine sowie die Smartphones der jungen Männer wurden beschlagnahmt.

Heilbronn-Böckingen: Pkw bei Unfall auf Seite gekippt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 14.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Sonntagmittag in Böckingen. Gegen 12 Uhr fuhr eine 70-Jährige mit ihrem Fiat Panda von der Hünderstraße in den Kreuzungsbereich mit der Lämlinstraße ein. Hierbei übersah sie vermutlich den von rechts kommenden und vorfahrtsberechtigten Citroen eines 65-Jährigen und kollidierte mit diesem. Durch die Wucht des Aufpralls kippte der Fiat auf die Seite. Noch vor Eintreffen der Einsatzkräfte wurde dieser von Passanten wieder aufgerichtet. Die Fahrerin zog sich leichte Verletzungen zu und musste vor Ort behandelt werden. Der Citroen-Fahrer blieb unverletzt.

Ittlingen/Gemmingen/Eppingen-Richen: Mehrere Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen - Zeugen gesucht

In der Nacht von Freitag auf Samstag wurden in Ittlingen vier Handwerkerfahrzeuge aufgebrochen. Zwischen 18:30 Uhr am Freitag und 6:30 Uhr am Samstagmorgen öffneten der oder die Täter gewaltsam einen in der Grüner-Hof-Straße geparkten Peugeot Boxer und drei in der Straße "Bauberg" abgestellte Transporter. Aus allen Fahrzeugen wurden hochwertiges Werkzeug entwendet. Der entstandene Schaden kann noch nicht beziffert werden. Auch in Gemmingen brachen Unbekannte zwischen Freitagnachmittag, 16:30 Uhr, und Samstagmorgen, 10 Uhr, ein Handwerkerfahrzeug auf, indem sie die Heckscheibe des in der Eppinger Straße geparkten Autos einschlugen. Die Diebe stahlen diverse Werkzeuge aus dem Inneren. Zwischen Freitagabend, 22 Uhr, und Samstagmorgen, 7:15 Uhr machten sich möglicherweise dieselben Täter an einem weiteren Transporter in Eppingen-Richen zu schaffen. Sie öffneten das in der Endgasse abgestellte Auto auf unbekannte Weise und nahmen darin gelagerte Gerätschaften mit. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die in einer der Straßen verdächtige Wahrnehmungen machen konnten. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Brackenheim: Zu schnell unterwegs - Pkw überschlägt sich mehrfach

Am Freitagabend überschlug sich bei Brackenheim ein Pkw mehrfach. Gegen 18:30 Uhr befuhr ein 20-Jähriger mit seinem Fiat Barchetta die Kreisstraße 2076 von Dürrenzimmern kommend in Richtung Neipperg. Im Bereich einer Linkskurve überholte er zunächst mit überhöhter Geschwindigkeit eine Zeugin. Als diese kurz darauf die folgende Rechtskurve befuhr, stellte sie den Fiat auf dem Dach liegend, rechts neben der Fahrbahn fest und alarmierte umgehend die Rettungskräfte. Der junge Mann hatte wohl bereits zu Beginn der Rechtskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren und war von der Fahrbahn abgekommen. Hier überschlug sich der Barchetta mehrfach und kam schließlich, knapp 60 Meter nachdem er von der Fahrbahn abgekommen war, zum Liegen. Der junge Fahrer verletzte sich bei dem Unfall leicht und musste in ein Krankenhaus gebracht werden. An seinem Auto entstand ein Schaden in Höhe von circa 15.000 Euro. Es war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Neckarsulm: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Am Freitagnachmittag wurde ein Motorradfahrer bei einem Unfall in Neckarsulm verletzt. Gegen 14:10 Uhr befuhr ein 60-Jähriger mit seinem Toyota den Linksabbiegerstreifen auf der NSU-Straße und wechselte auf den rechten Fahrstreifen. Hierbei übersah er vermutlich einen dort fahrenden 36-Jährigen auf dessen Kawasaki. Die Fahrzeuge kollidierten und der Zweiradfahrer stürzte auf die Fahrbahn. Hierbei zog er sich leichte Verletzungen zu. An seiner Maschine entstanden Schäden, die auf circa 10.000 Euro beziffert werden. Das Motorrad war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Am Toyota entstand Sachschaden von rund 6.000 Euro.

Beilstein: Eine Verletzte bei Unfall

Am Samstagnachmittag kam eine Frau bei Beilstein mit ihrem Fahrzeug von der Fahrbahn ab. Die 24-Jährige befuhr gegen 14:20 Uhr mit ihrem Ford Fiesta die Kreisstraße 2092 von Prevorst in Richtung Gronau, als sie aus bisher unbekannter Ursache mit ihrem Fahrzeug nach rechts von der Fahrbahn abkam. Daraufhin lenkte die junge Frau stark nach links, weshalb sie im Anschluss nach links von der Fahrbahn abkam. Dort steuerte sie ihren Ford gegen einen Hang, woraufhin sich der Pkw überschlug. Die Fahrerin zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und wurde ins Krankenhaus eingeliefert. An ihrem Pkw entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro. Der Ford war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

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