Hauptzollamt Schweinfurt

HZA-SW: Frisch ausgebildet und einsatzbereit - Neues Zollhundeteam verstärkt die Kontrollen in Schweinfurt

Schweinfurt / Bamberg / Würzburg

Nach dem erfolgreichen Abschluss ihrer zweijährigen Spezialausbildung hat ein neues Hundeteam zum Jahresbeginn den regulären Dienst beim Hauptzollamt Schweinfurt aufgenommen. Zollhund Murphy, ein drei Jahre alter Magyar-Viszla-Labrador-Mix und sein Hundeführer Marcel Stöcklein verstärken ab sofort die Kontrollmaßnahmen des Zolls gegen den grenzüberschreitenden Rauschgiftschmuggel in der Region.

Das Team ist mit seinem Dienstsitz in Bamberg bereits bestens vertraut, da es dort bereits während der praktischen Ausbildungsphasen innerhalb der Kontrolleinheit Verkehrswege tätig war. Mit dem nun erfolgten Abschluss an der Zollhundeschule der Bundesfinanzverwaltung in Neuendettelsau ist das Team offiziell zertifiziert und für den eigenständigen Einsatzdienst qualifiziert. Murphy ist speziell darauf trainiert, verschiedenste Betäubungsmittel sicher zu erkennen und anzuzeigen. Sein Einsatzschwerpunkt liegt auf verdachtsunabhängigen Kontrollen entlang der Autobahnen - einer der zentralen Routen für den internationalen Warenverkehr.

"Ich freue mich, dass das Team nach der intensiven Vorbereitungszeit nun den regulären Dienst antritt. Damit können wir künftig noch zielgerichteter gegen den grenzüberschreitenden Schmuggel von Betäubungsmitteln auf den Verkehrswegen vorgehen" betont Wolfgang Kahlert, Leiter des Sachgebiets Kontrollen beim Hauptzollamt Schweinfurt.

Durch die offizielle Indienststellung des fertig ausgebildeten Hundeteams erhöht das Hauptzollamt Schweinfurt die Schlagkraft seiner Kontrolleinheiten und leistet hiermit einen weiteren wesentlichen Beitrag zur Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger.

Zusatzinformationen:

Zollhunde sind aufgrund ihrer außergewöhnlichen Spürleistung ein unverzichtbarer Bestandteil bei der täglichen Arbeit des Zolls. Sie ermöglichen eine hocheffiziente Durchführung von Kontrollen - sei es auf Verkehrswegen, an Flughäfen oder in Seehäfen. Oftmals sind sie der entscheidende Faktor beim Aufdecken grenzüberschreitender Schmuggelaktivitäten.

Original-Content von: Hauptzollamt Schweinfurt, übermittelt durch news aktuell