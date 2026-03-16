Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Versuchte Einbrüche und Straßenverkehrsgefährdung

Heilbronn (ots)

Hardheim: Zeugen nach versuchtem Einbruch gesucht

Am frühen Montagmorgen versuchten Unbekannte in ein Wohnhaus in Hardheim einzubrechen. Zwischen 4 Uhr und 5:25 Uhr machten sich der oder die Täter an der Terrassentüre einer Doppelhaushälfte im Adalbert-Stifter-Weg zu schaffen. Da das Öffnen misslang, wurde das Innere nicht betreten. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum rund um den Adalbert-Stifter-Weg verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Buchen: Geschädigte nach Straßenverkehrsgefährdung gesucht

Nachdem ein Mann am Freitagnachmittag bei Buchen mit seinem Fahrzeug mehrfach in den Gegenverkehr geriet, sucht die Polizei Geschädigte. Kurz nach 16 Uhr befuhr ein 68-Jähriger mit seinem weißen BMW die Buchener Straße von Hainstadt kommend in Richtung Buchen. Beim Bergauffahren geriet der Mann mit seinem Pkw wohl mehrfach auf die Gegenfahrbahn, woraufhin zwei entgegenkommende Pkw-Lenker abbremsen und ausweichen mussten. Einer der beiden Gefährdeten soll einen blauen Skoda Octavia gefahren haben. Im weiteren Verlauf missachtete der BMW-Fahrer beim Einfahren aus der Vorstadtstraße in die Amtsstraße die Vorfahrt eines schwarzen Audi A4, welcher die Schüttstraße in Richtung Amtsstraße befuhr. Dessen Fahrer konnte sein Fahrzeug allerdings rechtzeitig abbremsen und so einen Zusammenstoß vermeiden. Die von Zeugen alarmierten Polizeibeamten konnten den 68-Jährigen im Bereich des Kreisverkehrs Bödigheimer Straße/Am Ring/Schafstallweg einer Verkehrskontrolle unterziehen. Hierbei stellte sich heraus, dass der Mann vermutlich aufgrund einer körperlichen Einschränkung das Fahrzeug nicht sicher lenken konnte. Daher wurde ihm die Weiterfahrt untersagt. Nun sucht die Polizei Buchen die durch das Fahrverhalten gefährdeten Verkehrsteilnehmer. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Waldbrunn-Waldkatzenbach: Versuchter Einbruch in Seniorenheim - Polizei sucht Zeugen In der Nacht von Samstag auf Sonntag versuchte ein Unbekannter in ein Seniorenheim in Waldkatzenbach einzubrechen. Zwischen 20 Uhr am Samstagabend und 7 Uhr am folgenden Morgen warf der Täter vier große Steine durch eine Scheibe des Gebäudes in der Freiherr-von-Drais-Straße. Entwendet wurde nach bisherigem Ermittlungsstand nichts. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist unbekannt. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

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