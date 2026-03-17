Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zeugenaufruf nach zahlreichen Sachbeschädigungen durch Graffiti

Main-Tauber-Kreis (ots)

Main-Tauber-Kreis: Zeugenaufruf nach zahlreichen Sachbeschädigungen durch Graffiti

Bad Mergentheim: Schmierfink treibt sein Unwesen - Wer hat etwas gesehen?

Vor Montagmorgen waren bislang unbekannter Sprayer in Bad Mergentheim und dem Ortsteil Taufstein unterwegs. Zwischen 7 Uhr und 7:30 Uhr stellten Beamte des Polizeireviers Bad Mergentheim knapp 30 Fälle von Sachbeschädigungen durch Graffiti fest. Dem Erscheinungsbild nach waren die verschieden farbigen Beschmutzungen ziemlich frisch. Neben diversen Trafokästen, Brückenpfeilern, einem Parkautomaten und zwei Trafohäuschen machten die Unbekannten auch vor Privateigentum nicht halt, sodass ebenfalls Garagentore und Hauswände beziehungsweise Grundstücksmauern beschmiert wurden. Die genauen Örtlichkeiten sind der Auflistung unten zu entnehmen. Das Polizeirevier Bad Mergentheim hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Hinweise zu den Taten liefern können und mögliche weitere Geschädigte, sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Beschädigte Objekte:

Bad Mergentheim:

- Kreuzung Flürlesweg / Stifterstraße: Trafokasten,

- Stifterstraße: Rutsche auf dortigem Spielplatz, Garagentor auf Höhe Hausnummer 55,

- Flürlesweg: Garage neben Hausnummer 44,

- Max-Eyth-Straße: Trafohäuschen,

- Kreuzung Mörikestr./Stifterstr. Verteilerkasten und ein Parkautomat,

- Pfarrgang: Wand eines Wohnhauses und ein Stromverteilerkasten.

Taufstein:

- Die beiden Brücken nach dem Bahnübergang,

- Trafohäuschen auf Höhe der Schrebergärten,

- Trafokasten beim Wasserschutzgebiet,

- Trafohäuschen beim Bahnübergang,

- Steinstraße Rückseite der Mauer eines Wohnhauses i.R. Taufstein.

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