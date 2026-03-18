Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Verkehrsunfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Lauda-Königshofen: Unfall mit drei beteiligten Fahrzeugen

Am Dienstagabend ereignete sich bei Lauda-Königshofen ein Auffahrunfall mit drei Pkws. Die drei Fahrzeugführer waren gegen 20:30 Uhr auf der Bundesstraße 292 von Königshofen in Richtung Sachsenflur unterwegs, als die vorausfahrende 19-jährige VW-Lenkerin abbremsen musste, da vor ihr auf der Fahrbahn Wildwechsel stattfand. Der an zweiter Stelle fahrende BMW-Lenker bemerkte die Verringerung des Tempos offenbar zu spät, sodass er von hinten auf den VW auffuhr. Der nachfolgende Citroen-Lenker überblickte die Situation wohl ebenfalls nicht rechtzeitig, sodass er dem BMW gleichermaßen auffuhr. Der Zusammenstoß ereignete sich kurz nach der Einmündung zur Kreisstraße 2833 nach Beckstein. Bei dem Unfall wurde keiner der Fahrzeuginsassen verletzt. Die Fahrzeuge des 57-jährigen BMW-Fahrers und des 25-jährgen Citroen-Fahrers waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Der insgesamt entstandene Sachschaden wird auf ca. 23.000 Euro beziffert.

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