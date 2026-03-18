Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfall, Unfallflucht und räuberischer Diebstahl

Heilbronn (ots)

Walldürn: Von Fahrbahn abgekommen - Eine Person verletzt

Ein Verletzter und Sachschaden in Höhe von circa 12.000 Euro sind das Ergebnis eines Unfalls am Montagnachmittag bei Walldürn. Gegen 15:15 Uhr war ein 20-Jähriger mit seinem Audi auf der Landesstraße 518 von Walldürn in Richtung Gottersdorf unterwegs, als sein Fahrzeug, vermutlich aufgrund von den Witterungsverhältnissen nicht angepasster Geschwindigkeit, ins Schleudern geriet. Im weiteren Verlauf kam der Audi nach rechts von der Fahrbahn ab, kollidierte mit der Schutzplanke, drehte sich und kam abschließend an der linken Leitplanke zum Stehen. Der 20-Jährige zog sich bei dem Unfall leichte Verletzungen zu und musste ins Krankenhaus gebracht werden. Sein Pkw war nicht mehr fahrbereit und wurde abgeschleppt.

Buchen: Zeugen nach Unfallflucht gesucht

Sachschaden in Höhe von circa 2.000 Euro verursachte ein bisher unbekannter Verkehrsteilnehmer am frühen Dienstagabend in Buchen und flüchtete anschließend. Gegen 18:45 Uhr parkte ein 22-Jähriger seinen Mercedes Vito auf dem Parkplatz eines Baumarkts in der Carl-Benz-Straße. Als er gegen 19:20 Uhr zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er einen Schaden am Heck fest. Aufgrund des Schadensbilds wird davon ausgegangen, dass der Unfallverursacher vermutlich mit einem Transporter (evtl. Pritschenwagen) oder einem Anhänger mit dem Vito kollidierte. Wer kann Angaben zum Unfallgeschehen oder dem Verursacher machen? Hinweise nimmt das Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegen.

Mosbach: Zeugen nach räuberischem Diebstahl gesucht

Nach einem räuberischen Diebstahl am Dienstagnachmittag in der Mosbacher Innenstadt sucht die Polizei Zeugen. Gegen 15:15 Uhr betraten zwei bisher unbekannte Jugendliche ein großes Bekleidungsgeschäft in der Hauptstraße, nahmen mehrere Kleidungsstücke an sich und begaben sich zu zweit in eine Umkleide. Da dies einer Mitarbeiterin des Ladens bereits seltsam vorkam, behielt sie die beiden im Auge. In der Umkleide stopften die beiden Tatverdächtigen diverse Kleidungsstücke unter ihre Alltagskleidung und wollten im Anschluss das Geschäft, ohne zu bezahlen, verlassen. Hieran wurden sie von drei Verkäuferinnen gehindert. Noch bevor die alarmierte Polizei eintraf, riss sich einer der Jugendlichen los, schubste die ihn festhaltende Frau zur Seite und flüchtete in unbekannte Richtung. Während des Gerangels konnte auch sein Begleiter fliehen. Die beiden können wie folgt beschrieben werden:

Jugendlicher 1:

- Circa 16 bis 18 Jahre alt - 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß - Normale Statur - Schwarze, kurze Haare - Trug einen grauen Hoodie mit einem runden, schwarzen Emblem auf der Brust sowie eine schwarze College-Jacke mit weißen Ärmeln und schwarz-weiß gestreiften Bündchen und einem großen, gelben "C" auf der linken Brust. Jugendlicher 2: - Circa 16 bis 18 Jahre alt - 1,70 Meter bis 1,80 Meter groß - Rundliches Gesicht - Schwarze, kurze Haare - "Chin Curtain Bart" - Koteletten verbunden mit dem Kinnbart - Trug eine dunkle Jacke mit weißen Akzenten Die Kriminalpolizei Mosbach hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die Angaben zu den Geschehnissen oder den beiden flüchtigen Jugendlichen machen können. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

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