Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: BMW von Fahranfänger beschlagnahmt

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Main-Tauber-Kreis (ots)

Bad Mergentheim/Niederstetten: Fahrzeug von Fahranfänger nach wiederholtem Fehlverhalten im Straßenverkehr beschlagnahmt

Ein 18-jähriger Fahranfänger aus Niederstetten, der seit November 2025 im Besitz einer Fahrerlaubnis ist, fiel in den letzten Monaten immer wieder durch sein gefährliches Fahrverhalten auf. Insbesondere im Stadtgebiet Bad Mergentheim beging der junge Fahrer zahlreiche Verkehrsordnungswidrigkeiten. Dazu zählen unter anderem wiederholte Geschwindigkeitsüberschreitungen, das "Driften" auf öffentlichen Straßen, das Verursachen von unnötigem Lärm sowie gefährliche Überholmanöver.

Neben den festgestellten Verkehrsverstößen gab es auch einige Bürgerbeschwerden gegen den Fahrer beziehungsweise dessen Fahrzeug, einen 3er BMW. In mindestens zwei Fällen konnte belegt werden, dass der junge Mann andere Verkehrsteilnehmer beleidigte oder nötigte, nachdem diese ihn auf sein Fehlverhalten hingewiesen hatten. Trotz mehrfacher verkehrserzieherischer Gespräche und Hinweise auf die Gefährlichkeit seines Verhaltens zeigte der junge Fahrer keinerlei Einsicht. An einem Tag wurde er sogar zwei Mal beim "Driften" erwischt. Aufgrund seiner uneinsichtigen Haltung und des hohen Gefährdungspotentials durch ihn und seine Fahrmanöver wurde auf Anregung der Polizei Bad Mergentheim eine Beschlagnahmeanordnung erlassen. Diese wurde am Dienstagabend an der Wohnanschrift des Betroffenen in Niederstetten vollzogen. Der BMW des Fahranfängers wurde zunächst für einen Zeitraum von sechs Monaten gefahrenabwehrrechtlich beschlagnahmt.

Die Kosten für das Abschleppen und die sichere Verwahrung des Fahrzeugs sind vom Fahrzeughalter selbst zu tragen. Die Polizei weist darauf hin, dass solches Fehlverhalten im Straßenverkehr nicht nur den Fahrer selbst, sondern auch unschuldige Dritte gefährdet. Um die Sicherheit im Straßenverkehr zu gewährleisten, werden auch weiterhin entsprechende Maßnahmen ergriffen, um Risikofahrer zur Verantwortung zu ziehen.

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