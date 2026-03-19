Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfallflucht

Heilbronn (ots)

Buchen: Lkw verliert Ladung - Zeugen gesucht

Am Mittwochmorgen verlor ein Lkw bei Buchen Teile seiner Ladung, wodurch das Fahrzeug einer Frau beschädigt wurde. Die 40-Jährige befuhr gegen 10:30 Uhr mit ihrem BMW die Landdesstraße 522 von Buchen kommend in Richtung Hettingen, als ihr ein dunkelroter Lkw entgegenkam. Dieser beförderte auf seiner offenen Ladefläche Erde, welche ebenfalls Steine enthielt. Beim Passieren des BMWs fielen Teile der Ladung auf die Fahrbahn und die Motorhaube des Pkws, wobei dieser beschädigt wurde. Der Sachschaden wird auf circa 1.500 Euro geschätzt. Der Lenker des Lkws setzte seine Fahrt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern oder die Polizei zu informieren. Wer kann Angaben zu dem Lkw und dessen Fahrer machen? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 06281 9040 an das Polizeirevier Buchen.

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