PRESSEPORTAL Presseportal Logo

mehr Themen

Die Presseportal-AppGoogle PlayApp Store
Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?

Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Dienstag (24. Februar 2026) gegen 15:45 Uhr wollte eine 33-jährige Autofahrerin aus Krefeld von der Roßstraße nach links in die Sankt-Anton-Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden 60-jährigen Motorradfahrer, der die Sankt-Anton-Straße in Richtung Stadtmitte befuhr und es kam zum Zusammenstoß. Bei der Kollision wurde der Krefelder so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. (75)

Rückfragen von Journalisten bitte an:

Polizeipräsidium Krefeld
Pressestelle: 02151 634 1111
oder außerhalb der Bürozeiten: Leitstelle 02151 634 0
E-Mail: pressestelle.krefeld@polizei.nrw.de
https://krefeld.polizei.nrw/
Besuchen Sie auch unsere facebook-Seite
http://www.facebook.com/Polizei.NRW.KR

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell

Alle Meldungen
Folgen
Keine Meldung von Polizeipräsidium Krefeld mehr verpassen.
Warum muss ich meine Email-Adresse eingeben?
  • Druckversion
  • PDF-Version
Orte in dieser Meldung
Themen in dieser Meldung
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Weitere Meldungen: Polizeipräsidium Krefeld
Alle Meldungen Alle
Das könnte Sie auch interessieren
Das könnte Sie auch interessieren