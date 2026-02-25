Polizeipräsidium Krefeld

POL-KR: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt

Krefeld (ots)

Am Dienstag (24. Februar 2026) gegen 15:45 Uhr wollte eine 33-jährige Autofahrerin aus Krefeld von der Roßstraße nach links in die Sankt-Anton-Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden 60-jährigen Motorradfahrer, der die Sankt-Anton-Straße in Richtung Stadtmitte befuhr und es kam zum Zusammenstoß. Bei der Kollision wurde der Krefelder so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. (75)

Original-Content von: Polizeipräsidium Krefeld, übermittelt durch news aktuell