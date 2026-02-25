POL-KR: Motorradfahrer bei Verkehrsunfall schwer verletzt
Krefeld (ots)
Am Dienstag (24. Februar 2026) gegen 15:45 Uhr wollte eine 33-jährige Autofahrerin aus Krefeld von der Roßstraße nach links in die Sankt-Anton-Straße abbiegen. Dabei übersah sie einen von links kommenden 60-jährigen Motorradfahrer, der die Sankt-Anton-Straße in Richtung Stadtmitte befuhr und es kam zum Zusammenstoß. Bei der Kollision wurde der Krefelder so schwer verletzt, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht wurde. (75)
