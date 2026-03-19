Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt - und Landkreis Heilbronn: Zeugin nach Unfall gesucht und Einbruch in Handwerkerfahrzeug

Stadt - und Landkreis Heilbronn (ots)

Heilbronn-Klingenberg: Zeugin nach Verkehrsunfall gesucht

Am frühen Donnerstagmorgen verursachte ein mutmaßlich alkoholisierter Autofahrer in Heilbronn-Klingenberg einen Verkehrsunfall. Der 50-Jährige fuhr gegen 1 Uhr in seinem VW auf der Theodor-Heuss-Straße, als er mit dem entgegenkommenden BMW eines 38-Jährigen zusammenstieß. Anstatt anzuhalten und sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern, fuhr der VW-Lenker davon. Er konnte schließlich an seiner Anschrift von der Polizei angetroffen werden. Da der 50-Jährige augenscheinlich alkoholisiert war, aber keinen Atemtest durchführen wollte, musste er im Krankenhaus eine Blutprobe abgeben. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Eine weitere, bislang unbekannte Zeugin, soll den Unfall beobachtet und gegenüber dem 38-Jährigen zudem angegeben haben, dass der VW-Lenker vor dem Unfall in Schlangenlinien fuhr. Da von der Frau keine Personalien bekannt sind, wird diese, wie auch weitere etwaige Zeugen, darum gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen zu melden.

Gemmingen: Werkzeuge aus Fahrzeug gestohlen

Die Polizei sucht nach Zeugen, nachdem in den vergangenen Tagen Werkzeuge im Wert von rund 5.000 Euro aus einem Pritschenwagen in Gemmingen gestohlen wurden. Das Fahrzeug stand zwischen 10 Uhr am Montagvormittag und 10 Uhr am Mittwoch am Fahrbahnrand der Losterbachstraße. In diesem Zeitraum brach eine unbekannte Person eine mit einem Schloss gesicherte Werkzeugkiste auf der Ladefläche auf und entwendete mehrere Trennschleifer, einen Abbruchhammer, einen Akkuschrauber, eine Bohrmaschine sowie diverses Zubehör. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Beobachtungen machen konnten, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

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