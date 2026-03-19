Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch und Brand

Hohenlohekreis (ots)

Künzelsau: Einbruch in Bauhof - Zeugenaufruf

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in einen Künzelsauer Bauhof ein. Zwischen 18 Uhr am Dienstagabend und 05 Uhr am nächsten Morgen öffneten Einbrecher gewaltsam mehrere Fenster des Gebäudes im Hallstattweg und hebelten im Inneren sämtliche Türen auf. Nach ersten Erkenntnissen wurden Werkzeuge entwendet. Das Polizeirevier Künzelsau hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat oder zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07940 9400 beim Polizeirevier Künzelsau zu melden. Jede Information kann dazu beitragen, den oder die Täter zu identifizieren.

Waldenburg: Brand auf Balkon in Wohngebäude

Am Mittwochvormittag kam es in einem Wohngebäude in Waldenburg zu einem Brand. Das Feuer war gegen 10 Uhr aus bisher unbekannten Gründen auf einem Balkon eines Gebäudes in der Hauptstraße ausgebrochen. Durch den Brand entstand ein Sachschaden, der auf etwa 30.000 bis 50.000 Euro geschätzt wird. Ein Bewohner wurde vorsorglich ins Krankenhaus gebracht, hat sich bei dem Geschehen jedoch, ersten Erkenntnissen nach, nicht verletzt. Als Vorsichtsmaßnahme wurde das gesamte Gebäude evakuiert. Nachdem die Feuerwehr den Brand gelöscht und das Gebäude für sicher erklärt hatte, konnten die Bewohner wieder in ihre Wohnungen zurückkehren. Lediglich die Wohnung an deren Balkon der Brand ausbrach, ist vorübergehend nicht bewohnbar.

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