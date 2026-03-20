Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt - und Landkreis Heilbronn: Einbruch und nach Unfall in Gewahrsam genommen

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Einbruch in Baucontainer

Nach dem Einbruch in einen Baucontainer in Heilbronn am Mittwoch oder Donnerstag sucht die Polizei nach Zeugen. Vermutlich kletterten Unbekannte zwischen 16:30 Uhr am Mittwochnachmittag und 7:15 Uhr am folgenden Morgen über Tor auf ein Werksgelände in der Straße "Salzgrund" und begaben sich im Anschluss zu einem auf dem Gelände stehenden Baucontainer. Die Einbrecher öffneten gewaltsam das Schloss und brachten verschiedene Werkzeugkoffer aus dem Inneren zum zuvor überkletterten Tor. Die Unbekannten nahmen zudem Bohrhämmer, die auf einem Pritschenwagen gelagert waren an sich und entwendeten diese. Die Werkzeugkoffer wurden von den Tätern am Tor zurückgelassen. Zeugen, die Hinweise auf die Einbrecher geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Neckarsulm: Mann nach Verkehrsunfall in Gewahrsam genommen

Die Polizei musste am Donnerstagabend einen 61-Jährigen nach einem Verkehrsunfall in Neckarsulm in Gewahrsam nehmen. Eine 74-Jährige war gegen 21:40 Uhr mit ihrem Kia aus einer Parklücke in der Pfarrgasse gefahren und hatte dabei den Mercedes des 61-Jährigen touchiert. Bei dem Zusammenstoß entstanden an beiden Fahrzeugen Schäden in Höhe von jeweils rund 1.000 Euro. Der Mann wurde auf den Zusammenstoß mit seinem Fahrzeug aufmerksam, stürmte zum Kia der Frau und beschädigte diesen wiederum durch Tritte und Schläge. Auch bei der polizeilichen Unfallaufnahme wollte sich der Mercedes-Besitzer nicht beruhigen und trat verbal aggressiv gegenüber den Beamten auf. Da er augenscheinlich alkoholisiert war, weiter aggressiv agierte und einem ausgesprochenen Platzverweis mehrfach keine Folge leistete, wurde er in Gewahrsam genommen. Er wird sich zudem wegen der Sachbeschädigung am Fahrzeug seiner Unfallgegnerin verantworten müssen.

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