Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Körperverletzung

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Mann auf dem Weg zu Bushaltestelle angegriffen - Zeugenaufruf

Ein 23-Jähriger wurde am Freitagmorgen auf dem Weg zu einer Bushaltestelle in Öhringen von einem bislang Unbekannten verletzt. Nach ersten Erkenntnissen lief der junge Mann gegen 6 Uhr die Straße "Am Zwetschgenwäldle" in Richtung Bushaltestelle Lindenallee entlang, als er von hinten angesprochen wurde. Nachdem er sich in die Richtung des unbekannten Mannes umgedreht hatte, soll dieser ihm vermutlich mit einer Schreckschusswaffe aus naher Distanz Reizstoff ins Gesicht geschossen haben. Danach flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Das Opfer erlitt Verletzungen am Auge und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Täter wird wie folgt beschrieben: - ca. 1,70 Meter - schwarz gekleidet - schwarze Mütze sowie einen Schal, mit dem er sein Gesicht verdeckte. Das Polizeirevier Öhringen bittet Zeugen, die Angaben zum Geschehen oder zu dem Täter machen können, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 zu melden.

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