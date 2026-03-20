Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadtkreis Heilbronn/Heilbronn-Biberach: Frontalzusammenstoß zwischen 2 Pkw

Stadtkreis Heilbronn (ots)

Am Freitag, gegen 16:00 Uhr, befuhr die 43-jährige Fahrerin eines Pkw VW die Kreisstraße 9560 in Fahrtrichtung HN-Biberach. Aus noch ungeklärter Ursache geriet sie nach rechts auf den Grünstreifen und anschließend ins Schleudern. Hierdurch kam sie auf die Gegenfahrbahn und kolllidierte frontal mit einem entgegenkommenden Pkw Renault des 31-jährigen Fahrers. Der Fahrer des Pkw Renault wird durch den Unfall schwer verletzt. Im verursachenden Pkw VW werden die Fahrerin und zwei 12 und 13 Jahre alte Mitfahrerinnen leicht verletzt. Die Kreisstraße war für die Unfallaufnahme und Bergung der Fahrzeuge bis 17.25 Uhr teilweise gesperrt. Die Feuerwehr war mit 5 Fahrzeugen und 15 Kräften, der Rettungsdienst mit 3 Fahrzeugen vor Ort. Der Sachschaden wird nach ersten Schätzungen auf ca. 15.000 Euro beziffert. Sachdienliche Hinweise zum Verkehrsunfall nimmt die das Polizeirevier HN-Böckingen unter 07131 204060 entgegen.

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