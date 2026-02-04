PRESSEPORTAL Presseportal Logo

Polizeipräsidium Rheinpfalz

POL-PPRP: Auseinandersetzung in der Innenstadt - Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots)

Am Dienstag (03.02.2026), gegen 16:50 Uhr, meldeten Zeugen eine körperliche Auseinandersetzung zwischen mehreren Personen in der Bismarckstraße. Vor Ort konnten Polizeikräfte fünf Männer im Alter von 22 bis 68 Jahren angetroffen werden. Die Anwesenden gaben an, dass es zu einer Auseinandersetzung mit mehreren dunkel gekleideten Männern gekommen sei. Diese waren nicht mehr vor Ort und konnten trotz Fahndungsmaßnahmen nicht mehr angetroffen werden.

Einer der Beteiligten, ein 51-Jähriger, war verletzt und wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht. Die weiteren Beteiligten erhielten einen Platzverweis.

Wer hat den Vorfall beobachtet und kann Hinweise auf die flüchtigen Männer geben? Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963- 24150 oder per E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .  

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Rheinpfalz
Bastian Hübner
Telefon: 0621 963-20022
E-Mail: pprheinpfalz.presse@polizei.rlp.de
https://s.rlp.de/86q

Original-Content von: Polizeipräsidium Rheinpfalz, übermittelt durch news aktuell

