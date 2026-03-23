Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall unter Drogeneinfluss und Brand

Hohenlohekreis (ots)

Ingelfingen: Unfall unter Drogeneinfluss

In Ingelfingen kam es am Freitagnachmittag zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter mutmaßlich unter Drogeneinfluss stand. Ein 19-Jähriger fuhr gegen 14:30 Uhr mit seinem Ford Transit auf der Landesstraße 1045 von Criesbach in Richtung Ingelfingen. An der Ampel der Kochertalkreuzung musste er seinen Transporter verkehrsbedingt anhalten. Die bemerkte ein dahinterfahrender 36-Jähriger wohl zu spät und prallte mit seinem BMW gegen den stehenden Ford. Da bei der Unfallaufnahme der Verdacht aufkam, dass der BMW-Lenker unter Drogeneinfluss stehen könnte, wurde mit ihm ein Test durchgeführt. Dieser reagierte positiv auf Amphetamine und THC, weshalb der Mann eine Blutprobe abgeben musste. Die Schäden an den beiden Fahrzeugen belaufen sich auf insgesamt rund 2.000 Euro. Es wurde niemand verletzt.

Schöntal-Bieringen: Feuerwehreinsatz bei Maschinenbrand

Bei einem Unternehmen für Zerspannungstechnik in Bieringen kam es am Freitagvormittag zu einem Feuerwehreinsatz. Gegen 11:40 Uhr meldeten Zeugen, dass eine Maschine Feuer gefangen hatte. Die Flammen konnten von der Feuerwehr schnell gelöscht werden. Vermutlich kam es aufgrund eines technischen Defekts zu dem Feuer. Die Maschine im Wert von mehreren Millionen Euro ist nach dem Brand nichtmehr funktionsfähig. Verletzt wurde bei dem Einsatz niemand.

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