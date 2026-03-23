Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Heilbronn: Poser- und Raserszene im Fokus

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Poser- und Raserszene im Fokus Am vergangenen Wochenende führte die beim Polizeirevier Heilbronn angesiedelte Arbeitsgruppe Poser und Raser erneut intensive Kontrollen im Stadtgebiet Heilbronn durch. Das Ergebnis war erschreckend: Insgesamt wurden am Freitag- und Samstagabend 61 Verstöße festgestellt:

- 17 Fahrer waren mit nicht angepasster Geschwindigkeit unterwegs - Bei vier Fahrzeugen erlosch die Betriebserlaubnis aufgrund unzulässiger technischer Änderungen - Acht Fahrzeuglenker erzeugten durch ihr Fahrverhalten unnötig Lärm - Zwölf Fahrer missachteten rote Ampeln - Ein Fahrzeuglenker fiel durch unnötiges Hin- und Herfahren auf - Acht Fahrzeugführer nutzten ihr Mobiltelefon während der Fahrt - Zwei Fahrer waren ohne Fahrerlaubnis unterwegs, hier werden auch die Halter der Fahrzeuge angezeigt - Sieben Mängelberichte wurden ausgestellt

Der gravierendste Verstoß im Bereich nicht angepasster Geschwindigkeit wurde am Samstagabend in der Fügerstraße festgestellt. Hier fuhr ein Verkehrsteilnehmer mit 80 km/h statt der hier erlaubten 30 km/h.

Am Freitag wurde zudem ein illegales Straßenrennen festgestellt und zur Anzeige gebracht. Eine Zivilstreife konnte gegen 23:30 Uhr feststellen, wie sich zwei Fahrzeugführer auf der Fügerstraße in Heilbronn ein Rennen lieferten. Die beiden 25- und 22-jährigen Fahrer fuhren parallel nebeneinander und beschleunigten mehrmals stark, nachdem die dortigen Ampeln auf grün schalteten.

Ein weiteres illegales Straßenrennen lieferten sich die 21-jährige Lenkerin eines Lamborghini und ein Porschefahrer am Sonntagabend auf der Autobahn 81 bei Eberstadt. Verkehrsteilnehmer meldeten, dass die beiden Fahrzeuge wiederholt den nachfolgenden Verkehr durch starkes Abbremsen behinderten, um anschließend mit hoher Geschwindigkeit erneut zu beschleunigen. Als die Polizei die beiden Fahrzeuge stoppen wollte, leistete lediglich die Fahrerin des Lamborghini Folge und hielt an. Der Fahrer des Porsche flüchtete zunächst, konnte jedoch kurze Zeit später im Rahmen der Fahndung durch Beamte der Autobahnpolizei Ludwigsburg angehalten und kontrolliert werden. Im Anschluss wurden die Mobiltelefone und Fahrzeuge beider Fahrenden beschlagnahmt, und eine weitere Untersuchung wurde eingeleitet. Das Polizeipräsidium Heilbronn verfolgt weiterhin eine konsequente Null-Toleranz-Strategie gegenüber der Poser- und Raserszene und wird rücksichtsloses Fahrverhalten auch in Zukunft entschlossen ahnden. Dabei liegt der Fokus nicht nur auf der Verkehrssicherheit, sondern auch auf dem Schutz der Anwohner. Besonders das Erzeugen von unnötigem Lärm stellt eine erhebliche Belastung für die betroffenen Bürger dar und wird von der Polizei nicht toleriert.

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