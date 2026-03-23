Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfälle, Containerbrand, Fahndungstreffer auf der Autobahn

Main-Tauber-Kreis (ots)

Großrinderfeld: Unfall auf der L578 - Zwei Fahrzeuge kollidieren, Vollsperrung für drei Stunden

Am Freitagnachmittag, gegen 16:40 Uhr, ereignete sich ein schwerer Verkehrsunfall auf der Landesstraße 578 (L578) in der Gemeinde Großrinderfeld. Ein VW Golf, der in Richtung Großrinderfeld unterwegs war, geriet aus noch unbekannten Gründen auf die Gegenfahrspur und kollidierte mit einem entgegenkommenden Mercedes-Benz. Bei dem Unfall wurden beide Fahrzeugführer zunächst in ihren Fahrzeugen eingeklemmt. Der Fahrer des Mercedes konnte sich selbst befreien, während der Fahrer des VW Golf von der Feuerwehr geborgen werden musste. Er wurde schwerverletzt mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die L578 musste für etwa drei Stunden vollgesperrt werden. Die genauen Umstände des Unfalls werden derzeit von der Polizei untersucht. Der Gesamtsachschaden wird auf circa 25.000 Euro geschätzt.

Niederstetten: Brand in Container - Bewohner gerettet

Am Sonntagabend, gegen 18:20 Uhr, kam es in einem Container in der Frickentalstraße in Niederstetten zu einem Brand. Der Bewohner des Containers hatte eine Pfanne mit Essen auf dem Herd stehen und schlief vermutlich ein. Die Rettungskräfte fanden den Container stark verraucht vor. Die Person wurde bewusstlos aufgefunden und mit Verdacht auf Rauchgas-Intoxikation ins Krankenhaus gebracht.

Tauberbischofsheim: Verkehrsunfall auf der Autobahn

Am Samstagabend kam es auf der Autobahn 81 (A81) bei Tauberbischofsheim zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines Nissan, der gegen 23:10 Uhr von Würzburg kommend in Richtung Stuttgart unterwegs war, wechselte von der rechten auf die mittlere Fahrspur, um ein anderes Auto zu überholen. Vermutlich aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit bei nasser Fahrbahn geriet das Fahrzeug ins Schleudern und kam nach links von der Fahrbahn ab. Der Pkw prallte gegen die Mittelleitplanke und schleuderte einige hundert Meter weiter, bevor er quer zwischen der mittleren und linken Fahrspur zum Stehen kam. Der 26-jährige Fahrer wurde dabei leicht verletzt, sein Beifahrer blieb unverletzt. Der Unfall verursachte einen Schaden von etwa 25.000 Euro am Fahrzeug und 4.000 Euro an der Mittelleitplanke. Die Feuerwehr Tauberbischofsheim sicherte die Unfallstelle und leitete den Verkehr über den Parkplatz Steinbacher Höhe um. Fahrer und der Beifahrer wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Igersheim: Betrunken gegen Baum geprallt

Am Samstaggegen kam es in der Erlenbachtalstraße in Igersheim zu einem Verkehrsunfall. Ein KIA kollidierte gegen 22:45 Uhr mit einem Baum und wurde dabei stark beschädigt. Der leichtverletzte Fahrer war nicht mehr vor Ort und bereits zur Behandlung in einem Krankenhaus. Ein Atemalkoholtest ergab, dass der mutmaßliche Verursacher unter Alkoholeinfluss stand. Knapp über zwei Promille zeigte das Testgerät an. Der Führerschein des Mannes wurde sichergestellt. An seinem KIA entstand Sachschaden in Höhe von circa 5.000 Euro.

Tauberbischofsheim: Unbekannter Fahrer beschädigt Auto und flieht - Wir suchen Zeugen

In der Eichendorffstraße in Tauberbischofsheim, auf Höhe der Hausnummer 13, ereignete sich zwischen Freitag, 17:00 Uhr und Samstag, 13:15 Uhr, ein Verkehrsunfall, bei dem ein unbekannter Fahrer einen Audi A6 beschädigte und sich anschließend unerlaubt von der Unfallstelle entfernte. Die Polizei bittet um Mithilfe bei der Suche nach dem unbekannten Fahrzeug und dessen Fahrer. Zeugenhinweise werden unter der Telefonnummer 09341 810 vom Polizeirevier Tauberbischofsheim entgegengenommen.

A81/Großrinderfeld: Fahndungstreffer auf der Autobahn führt zur Festnahme

Im Rahmen einer Verkehrskontrolle wurde am Dienstag, 17. März 2026, auf der Autobahn 81 (A81) bei Großrinderfeld, eine Person festgenommen, die mit einem europäischen Haftbefehl aus Griechenland gesucht wurde. Der griechische Staatsangehörige wurde als alleiniger Fahrzeuginsasse in einem Lkw Sprinter kontrolliert. Der Betroffene wurde vorläufig festgenommen und dem Amtsgericht Tauberbischofsheim vorgeführt, wo ihm der Haftbefehl eröffnet wurde.

Lauda-Königshofen: Wäschetrockner gerät in Brand

Am Sonntag kam es in einem Einfamilienhaus in der Abt-Knittel-Allee in Lauda-Königshofen zu einem Brand. Der eingeschaltete Wäschetrockner im Keller des Hauses fing gegen 12:15 Uhr, vermutlich aufgrund eines technischen Defekts, an zu rauchen. Der Eigentümer des Hauses wurde durch den Rauchmelder auf die Rauchentwicklung aufmerksam und zog das Stromkabel aus dem Wäschetrockner. Als er den Trockner aus dem Haus schaffte, um ihn nach draußen zu bringen, fing dieser plötzlich an zu brennen. Die Feuerwehr wurde alarmiert und konnte den Brand schnell löschen. Glücklicherweise entstand im Haus kein Schaden, jedoch wurde der Wäschetrockner bei dem Brand zerstört. Der Schaden beläuft sich auf etwa 300 Euro.

Wertheim: Drei Insassen fliehen vom Unfallort - Zeugenaufruf

Am Samstag kam es auf der Landesstraße 2310 (L2310) in der Nähe von Mondfeld, im Bereich Grünenwört, zu einem Verkehrsunfall. Ein Toyota war gegen 4:20 Uhr von der Fahrbahn abgekommen und hatte eine Steinmauer gerammt. Das Fahrzeug erlitt einen Totalschaden. Die Insassen des Fahrzeugs flüchteten vom Unfallort und ließen das Fahrzeug zurück. Im Fahrzeug wurden diverse Alkoholika aufgefunden, was darauf hindeutet, dass die Insassen, beziehungsweise der Fahrer oder die Fahrerin, möglicherweise unter Alkoholeinfluss standen. Da der Wagen bereits vor dem Unfall im Laufe des Abends einer Kontrolle unterzogen worden war richtet sich der Tatverdacht gegen die drei zu diesem Zeitpunkt kontrollierten Personen. Eine sofortige Überprüfung derer Wohnanschriften führte in der Nacht nicht zum Erfolg. Die Ermittlungen dauern an.

Zeugen des Unfalls werden darum gebeten, sich bei der Polizei in Wertheim, Telefonnummer 09342 91890, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell