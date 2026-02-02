Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Fünf Einbrüche in Restaurants und Bootshäuser am Auedamm: Entwendete Zigarettenautomaten aufgefunden; Kripo sucht Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Süd:

In der Nacht zum heutigen Montag haben Einbrecher insgesamt viermal am Kasseler Auedamm zugeschlagen. Die Polizei war zunächst zu einem Einbruch in ein Restaurant gerufen worden. Bei der Tatortaufnahme zeigte sich dann, dass auch eine weitere Gaststätte sowie zwei Bootshäuser in der direkten Nachbarschaft durch Einbrecher heimgesucht worden waren. Dabei nahmen die Diebe zwei Zigarettenautomaten mit, die später wieder aufgefunden werden konnten. Außerdem waren Unbekannte bereits in der Nacht zu Freitag in ein Café am Auedamm eingedrungen. Ob es sich in allen Fällen um dieselben Täter handelt, ist derzeit noch unklar. Die Ermittler des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo suchen nach Zeugen der Taten.

Zunächst hatte ein Mitarbeiter eines Restaurants nahe des Auebads den Einbruch festgestellt und die Polizei gerufen. Wie die am Tatort eingesetzten Beamten des Kriminaldauerdienstes berichten, hatte sich die Tat zwischen 23:00 und 4:10 Uhr ereignet. Die Täter hatten die Eingangstür aufgebrochen, den Gastraum durchsucht und einen Zigarettenautomaten entwendet. Anschließend stellten die Beamten fest, dass auch die Eingangstüren von einem weiteren Restaurant und zwei Bootshäusern im direkten Umfeld des Restaurants aufgebrochen waren. Auch aus der zweiten Gaststätte hatten die Täter einen Zigarettenautomaten abtransportiert. Beide Automaten konnten im Laufe des heutigen Tages unweit des Auebads durch Passanten aufgefunden und schließlich durch die Polizei sichergestellt werden. Während einer der Automaten noch unversehrt war, hatten die Täter den anderen gewaltsam geöffnet und komplett ausgeräumt. Aus den Bootshäusern der beiden Rudervereine wurde nach dem aktuellen Ermittlungsstand nichts entwendet. Zu einem weiteren Einbruch war es bereits in der Nacht zu Freitag gekommen, als Unbekannte sich durch Aufhebeln einer Tür Zutritt zu einem Café bei der Blumeninsel Siebenbergen verschafft hatten. Da die durch sie geöffnete Kasse leer war, flüchteten die Täter auch in diesem Fall ohne Beute.

Wer in der Nacht zu heute oder in der Nacht zu Freitag verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich des Auedamms beobachtet hat oder den Ermittlern des K21/22 Hinweise auf die Einbrecher geben kann, wird gebeten, sich unter Tel. 0561-9100 zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell