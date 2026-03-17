POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 61: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen
Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 61 von Speyer kommend in Richtung Hockenheim. Der Unfall ereignte sich auf der linken Fahrspur zwischen dem Kreuz Speyer und der Anschlusstelle Hockenheim. Zum genauen Unfallhergang und dem Schadensausmaß liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor.
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