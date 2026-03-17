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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 61: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte bei einem Verkehrsunfall auf der BAB 61 von Speyer kommend in Richtung Hockenheim. Der Unfall ereignte sich auf der linken Fahrspur zwischen dem Kreuz Speyer und der Anschlusstelle Hockenheim. Zum genauen Unfallhergang und dem Schadensausmaß liegen derzeit noch keine weiteren Informationen vor.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Stabsstelle Öffentlichkeitsarbeit
Sabine Abeln
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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