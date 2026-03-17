POL-MA: Hockenheim/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 61: Verkehrsunfall mit mehreren Fahrzeugen

Heidelberg (ots) - Am Sonntagabend verletzte sich ein 36-jähriger Radfahrer im Gaiberger Weg bei einem Wildunfall schwer. Der Mann war gegen 20:45 Uhr mit seinem Rad unterwegs, als ein unbekanntes Wildtier in das Fahrrad rannte. Durch die Kollision stürzte der 36-Jährige zu Boden und musste schwer verletzt in ein Krankenhaus gebracht werden. Da er sich durch den Sturz auf den Kopf nicht mehr an den Unfall erinnern ...

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