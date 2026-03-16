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Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen PKW und Straßenbahn, PM Nr. 2

Heidelberg (ots)

Wie bereits berichtet (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6236774), kam es in Heidelberg gegen 15:30 Uhr zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Straßenbahn und einem Pkw.

Ein 56-jähriger Straßenbahnfahrer war auf der Strecke vom Heidelberger Hauptbahnhof in Richtung Heidelberger Innenstadt unterwegs und fuhr in den Kreuzungsbereich Lessingstraße/Kurfürsten-Anlage ein. Dort musste er aufgrund von Querverkehr aus der Mittermaierstraße verkehrsbedingt anhalten.

Zeitgleich befand sich ein 79-jähriger Mercedes-Benz-Fahrer auf der Lessingstraße in Fahrtrichtung Mittermaierstraße.

Als die Ampel für den Pkw-Fahrer von Rot auf Grün schaltete, fuhr dieser ebenfalls in die Kreuzung ein, um geradeaus in Richtung Mittermaierstraße weiterzufahren. Gleichzeitig setzte der Straßenbahnfahrer seine Fahrt fort, was zu einer Kollision im Kreuzungsbereich führte.

Glücklicherweise wurde bei dem Unfall niemand verletzt. Der Pkw erlitt einen Sachschaden in Höhe von etwa 15.000 Euro und musste abgeschleppt werden. Der Schaden an der Straßenbahn wird auf etwa 5.000 Euro geschätzt.

Während der polizeilichen Unfallaufnahme kam es zu Verkehrsbeeinträchtigungen. Die Straße wurde gegen 17:00 Uhr wieder vollständig freigegeben.

Die Unfallaufnahme und die weitere Sachbearbeitung erfolgen durch den Verkehrsdienst Heidelberg.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Führungs- und Lagezentrum
Niklas Groß
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: mannheim.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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