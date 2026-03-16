Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg: Unfall zwischen PKW und Straßenbahn, PM Nr. 1

Heidelberg (ots)

Aktuell befinden sich Polizei und Rettungskräfte bei einem Verkehrsunfall an der Kreuzung Lessingstraße/Kurfürstenanlage.

Dort ist eine Straßenbahn mit einem Auto kollidiert. Zum Unfallhergang oder zu möglichen Verletzten liegen noch keine Informationen vor. Aufgrund des Verkehrsunfalls muss mit Verkehrsbeinträchtigungen gerechnet werden.

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