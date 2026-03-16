Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hemsbach/Rhein-Neckar-Kreis: Unfallverursacher hinterlässt Geldschein und flüchtet, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Bereits am Donnerstagmittag zwischen 12:30 Uhr und 13:00 Uhr kollidierte auf einem Parkplatz in der Bray-sur-Seine-Straße ein noch unbekannter Autofahrer mit einem geparkten Audi und flüchtete anschließend. Das skurrile an der Sache war, dass der Unbekannte einen Zettel mit einer Entschuldigung sowie einen 5-Euroschein am Scheibenwischer des Audis hinterließ. Seine Daten zur Schadensregulierung behielt er jedoch für sich. Durch die Wucht der Kollision entstand am Audi ein Schaden von mehreren Tausend Euro. Das Polizeirevier Weinheim ermittelt nun wegen Unfallflucht und sucht nach Zeugen, welche den Unfall beobachtet haben. Hinweise zum Unfallverursacher werden unter der Telefonnummer 06201/1003-0 entgegengenommen.

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