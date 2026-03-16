Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Heidelberg/Leimen/Rhein-Neckar-Kreis: Gartenhütte und Baucontainer in Brand gesetzt, Zeugenaufruf

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Samstagabend zwischen 17:30 Uhr und 17:45 Uhr mussten Einsatzkräfte der Feuerwehr und Polizei zu zwei Bränden ausrücken, wobei in beiden Fällen von Brandstiftung auszugehen ist. Gegen 17:30 Uhr geriet ein Baucontainer in der Nähe des Umspannwerks an der L598 in Brand. Bei Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Baucontainer bereits in Vollbrand. Eine Zeugin beobachtete kurz nach dem Brandausbruch zwei Jugendliche, als diese von der Brandstelle flüchteten. Die freiwillige Feuerwehr Sandhausen konnte die Flammen zügig löschen. Auch bei einem Brand einer Gartenhütte in Leimen zwischen der Rohrbacher Straße und der L600 (wir berichteten https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6235697 / https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/14915/6235670 ) beobachtete ein Zeuge gegen 17:45 Uhr zwei Jugendliche, wie diese nach Brandausbruch von der Einsatzstelle flüchteten. Trotz eingeleiteter Fahndung gelang es den Jugendlichen unerkannt zu flüchten. Ebenso wie der Baucontainer brannte die Gartenhütte vollständig aus. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist noch nicht geklärt.

Da nach derzeitigem Stand der Ermittlungen davon auszugehen ist, dass die beiden Brände absichtlich gelegt wurden, hat die Kriminalpolizeidirektion Heidelberg die Ermittlungen übernommen. Hinweise zu den beiden flüchtenden Jugendlichen werden beim kriminalpolizeilichen Hinweistelefon unter der Nummer 0621/174-4444 entgegengenommen.

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