Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Mannheim: Zwei Männer durch Reizgas verletzt-Zeugenaufruf

Mannheim (ots)

Am Donnerstagnachmittag, gegen 15:00 Uhr, kam es im Quadrat I 3 zu einem Angriff mittels Reizstoffsprühgerät, bei dem zwei Männer verletzt wurden.

Nach ersten polizeilichen Ermittlungen hielten sich zwei Männer im Alter von 53 und 40 Jahren im Quadrat I 3 auf, als ein bislang unbekannter Mann an diesen vorbeiging und beiden unvermittelt einen Reizstoff ins Gesicht sprühte. Beide Männer gingen aufgrund des Angriffs zu Boden. Der unbekannte Täter schlug daraufhin mit einem nicht näher bekannten Gegenstand auf den am Boden liegenden 40-Jährigen ein. Dieser trug durch die Schläge zwei Platzwunden davon und musste zur ärztlichen Versorgung in ein Krankenhaus gebracht werden. Zudem erlitten beide Personen Reizungen im Gesicht.

Der Tatverdächtige konnte unerkannt flüchten. Zur Beschreibung ist lediglich bekannt, dass der Tatverdächtige eine Brille trug. Eine weitere Beschreibung war aufgrund des Verletzungsbildes nicht möglich.

Personen, die den Vorfall beobachtet haben und sachdienliche Angaben machen können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Innenstadt unter der Telefonnummer 0621/1258-0 zu melden.

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