POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei Mannheim berichtet live aus dem Einsatzgeschehen - WhatsApp-Marathon am 17. März
Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)
Wie sieht der Polizeialltag wirklich aus? Welche Einsätze bewältigen Polizeibeamtinnen und -beamte im Laufe eines Tages? Antworten auf diese Fragen gibt die Polizei Mannheim am morgigen Dienstag, 17. März 2026, bei einem besonderen digitalen Einblick in ihre Arbeit.
Von 6:00 bis 20:00 Uhr berichtet die Polizei Mannheim in einem WhatsApp-Marathon in Echtzeit über aktuelle Einsätze und Situationen aus dem Polizeialltag. Über den WhatsApp-Kanal "Polizei BW Mannheim" können Interessierte den gesamten Tag über verfolgen, welche Ereignisse die Einsatzkräfte beschäftigen - vom Verkehrsunfall über Fahndungsmaßnahmen bis hin zu größeren Einsatzlagen.
Der seit Mai vergangenen Jahres bestehende WhatsApp-Kanal informiert regelmäßig über aktuelle Einsätze, besondere Lagen und die Arbeit der Polizei im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim. Mit dem WhatsApp-Marathon möchte die Polizei nun einen besonders direkten und transparenten Blick hinter die Kulissen ermöglichen.
Zum WhatsApp-Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb9xpor1HsppnIzO9v0f
Der WhatsApp-Marathon ist Teil der digitalen Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Mannheim und soll Bürgerinnen und Bürgern einen unmittelbaren Einblick in die vielfältige Polizeiarbeit in der Region geben.
Rückfragen bitte an:
Polizeipräsidium Mannheim
Nadine Kollmar
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
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