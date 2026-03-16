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POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei Mannheim berichtet live aus dem Einsatzgeschehen - WhatsApp-Marathon am 17. März

POL-MA: Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis: Polizei Mannheim berichtet live aus dem Einsatzgeschehen - WhatsApp-Marathon am 17. März
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Mannheim/Heidelberg/Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Wie sieht der Polizeialltag wirklich aus? Welche Einsätze bewältigen Polizeibeamtinnen und -beamte im Laufe eines Tages? Antworten auf diese Fragen gibt die Polizei Mannheim am morgigen Dienstag, 17. März 2026, bei einem besonderen digitalen Einblick in ihre Arbeit.

Von 6:00 bis 20:00 Uhr berichtet die Polizei Mannheim in einem WhatsApp-Marathon in Echtzeit über aktuelle Einsätze und Situationen aus dem Polizeialltag. Über den WhatsApp-Kanal "Polizei BW Mannheim" können Interessierte den gesamten Tag über verfolgen, welche Ereignisse die Einsatzkräfte beschäftigen - vom Verkehrsunfall über Fahndungsmaßnahmen bis hin zu größeren Einsatzlagen.

Der seit Mai vergangenen Jahres bestehende WhatsApp-Kanal informiert regelmäßig über aktuelle Einsätze, besondere Lagen und die Arbeit der Polizei im gesamten Zuständigkeitsbereich des Polizeipräsidiums Mannheim. Mit dem WhatsApp-Marathon möchte die Polizei nun einen besonders direkten und transparenten Blick hinter die Kulissen ermöglichen.

Zum WhatsApp-Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb9xpor1HsppnIzO9v0f

Der WhatsApp-Marathon ist Teil der digitalen Öffentlichkeitsarbeit des Polizeipräsidiums Mannheim und soll Bürgerinnen und Bürgern einen unmittelbaren Einblick in die vielfältige Polizeiarbeit in der Region geben.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Mannheim
Nadine Kollmar
Telefon: 0621 174-1111
E-Mail: MANNHEIM.PP.STS.OE@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Mannheim, übermittelt durch news aktuell

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