Polizeipräsidium Mannheim

POL-MA: Hirschberg/Rhein-Neckar-Kreis/BAB 5: Verkehrsunfall mit zwei Verletzten

Rhein-Neckar-Kreis (ots)

Am Sonntagabend gegen 22:00 Uhr kam es auf der BAB 5 zwischen der Anschlussstelle Hirschberg und dem Autobahnkreuz Weinheim zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Menschen verletzt wurden.

Nach bisherigen Erkenntnissen überholte eine 26-jährige Frau mit ihrem BMW ein Fahrzeug und fuhr dazu auf dem linken Fahrstreifen in Richtung Darmstadt. Ein 53-Jähriger fuhr mit seinem VW zur gleichen Zeit ebenfalls auf dem linken Fahrstreifen und konnte trotz eingeleiteter Gefahrenbremsung eine Kollision mit dem BMW nicht mehr verhindern.

Inwieweit die 26-Jährige den Überholvorgang einleitete und hierbei den rückwärtigen Verkehr nicht ausreichend beachtete oder der 53-jährige Fahrer den Sicherheitsabstand möglicherweise nicht eingehalten hatte, ist Gegenstand der eingeleiteten Ermittlungen.

Bei dem Verkehrsunfall wurden die 26-jährige Fahrerin des BMW sowie deren 25-jährige Beifahrerin leicht verletzt. Sie mussten in ein Krankenhaus gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren nach dem Verkehrsunfall nicht mehr fahrbereit und wurden abgeschleppt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 26.000 Euro.

Personen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang geben können, werden gebeten sich telefonisch bei der Verkehrsgruppe BAB des Verkehrsdienstes Mannheim unter der Telefonnummer 0621/47093-0 zu melden.

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